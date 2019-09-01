Элиста, , 15:15 — REGNUM Двое детей были доставлены вертолётом санавиации в детскую республиканскую больницу в Элисте после тяжёлого отравления ядохимикатами. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Минздрава Калмыкии.

Трагический инцидент произошёл в ночь на 1 сентября в частном домовладении в селе Яшалта Яшалтинского района. По предварительным данным, родители детей проводили дезинсекцию в двухэтажном доме на первом этаже и в подвале. Дети в это время находились на втором этаже и, возможно, пары ядохимикатов пошли вверх. Предполагается, что родители не подумали о проветривании помещений после обработки дома.

В результате происшествия пострадали трое детей, самый младший ребёнок в возрасте до года скончался. Две девочки 2015 и 2017 годов рождения были экстренно доставлены в больницу города Элисты, их состояние оценивается медиками как тяжёлое. В настоящее время пострадавшие дети находятся в реанимационном отделении.

По факту гибели ребёнка следователи следственного управления регионального отделения следственного комитета РФ начали доследственную проверку. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин и обстоятельств трагического происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации женщины и двоих её детей после отравления медикаментами. Предположительно, все пострадавшие отравились таблетками от бессонницы, которые продаются в аптеках строго по рецепту.

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