Ашхабад, 6 сентября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал учения группы специального назначения «Отважный туркмен». На учебно-тренировочное военное мероприятие он прибыл на велосипеде, пишет «Туркменистан сегодня».

Turkmenistan.gov.tm Гурбангулы Бердымухамедов провёл выездное заседание Государственного совета безопасности

Осмотрев стоящую на вооружении пограничников технику, верховный главнокомандующий посмотрел показательные выступления: тактические маневры, взаимодействие всадников со служебными собаками, стрельбу по мишеням, приемы рукопашного боя и задержанию условных нарушителей.

После этого туркменский лидер понаблюдал за ходом военных учений, в ходе которых спецназ совместно с военными и правоохранительными органами страны, применяя разведывательные беспилотники, боевые вертолеты и военный спецтранспорт, отработали действия по отражению атаки боевой группировки на особо охраняемый объект.

Президент Бердымухамедов, пожелав солдатам и офицерам успехов в выполнении воинского долга, покинул полигон на военном автомобиле.

Читайте также: Президент Туркмении пострелял по мишеням, катаясь на велосипедеОтметим, что глава Туркмении уже не раз вел себя на военных учениях несколько экстравагантно. 14 июня 2019 года Гурбангулы Бердымухамедов не толкьо приехал на велосипеде, но и продемонстрировал навыки стрельбы, катаясь на нем мимо мишеней. Результаты стрельбы туркменского лидера государственное телевидение, увы, не показало.

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