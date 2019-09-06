Вена, 6 сентября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Более половины крыс, пойманных в столице Австрии, оказались носителями мультирезистентных бактерий, пишет научный журнал Eurosurveillance.

Крыса

Исследователи из Венского университета ветеринарной медицины и Австрийского агентства по продовольственной безопасности вместе с коллегами из Германии с сентября 2016 по июнь 2017 года изловили 76 крыс на Карлсплац и на Дунайском канале. 62 животных поучаствовали в исследовании.

6 сентября были оглашены результаты: 59,7% крыс оказались носителями опасных мультирезистентных стафилококков. 14,5% носили в себе мультирезистентные энтеробактерии. Это сопоставимо с показателями изучения крыс в других крупных городах — Берлине (13,6%) и Гонконге (13,9%).

«Хотя взаимосвязь между крысами с мультирезистентными микроорганизмами и риском для здоровья человека до сих пор не выяснена полностью, наблюдаемая нами частота распространения устойчивых к лекарствам бактерий вызывает беспокойство», — отмечают ученые.

Крысы были выловлены в том числе в зеленой зоне Вены, где ночуют бездомные. Теоретически, это увеличивает риск заражения человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе британская компания Economist Intelligence Unit признала столицу Австрии самым пригодным для жизни городом мира.