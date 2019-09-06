Москва, 6 сентября, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Принятое Банком России решение о снижении ключевой ставки полностью совпало с ожиданиями консенсуса аналитиков. Основным фактором, повлиявшим на решение регулятора, стало продолжающееся снижение темпов годовой инфляции в России, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя снижение ставки.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Центробанк предупреждает о том, что инфляционные ожидания населения по-прежнему остаются высокими, повышаются риски замедления темпов роста мировой экономики, а темпы экономического роста в России остаются ниже ожиданий регулятора.

Поэтому на следующих заседаниях совета директоров ЦБ РФ решение о целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки будет приниматься, согласно заявлению регулятора, с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, темпов экономического роста в России и внешних рисков.

Таким образом, Банк России пошёл путём ФРС США, не желая, вероятно, принимать на себя слишком большую ответственность за смягчение монетарной политики в условиях возрастающих внешних рисков.

Действия и заявления Центробанка выглядят логичными и обоснованными, однако, в отличие от американской экономики, российская экономика страдает от тех самых темпов роста, которые, в том числе и по мнению ЦБ РФ, пока находятся ниже ожиданий.

Значит, стимулирование роста в России — просто необходимость, и не исключено, что до конца 2019 года оно продолжится, если только не произойдёт каких-либо пока маловероятных негативных обстоятельств типа обвала цен на нефть или ужесточения экономических санкций против России со стороны администрации США.

На решение ЦБ РФ по процентной ставке рубль отреагировал, как это нередко бывает, парадоксально — укреплением, хотя при снижении процентной ставки всё теоретически должно быть наоборот.

Ожидается, что в сентябре доллар покажет колебания в диапазонах в 64−67 руб., а евро — в пределах 72−75 руб.», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.

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