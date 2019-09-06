Москва, 6 сентября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Благодаря упорной, но бездумной позиции японцев новый рыбоперерабатывающий завод на российском острове Шикотан получил мировую известность, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление Японии об открытии рыбозавода на Шикотане.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Сегодня это крупнейшее отраслевое предприятие полного цикла. Россия набирает обороты как продовольственная держава и имеет колоссальный потенциал в развитии рыбной отрасли.

Наши южные соседи, особенно на острове Хоккайдо, никак не могут смириться с итогами Второй мировой войны. Напомню, что после поражения в сентябре 1945-го Японии как союзника фашисткой Германии, мир подытожил кровавые злодеяния Страны восходящего солнца. Япония оказалась самым кровавым палачом мирных жителей, Китай до сих пор пересматривает официальную статистику гражданского населения, уничтоженного японской военщиной в условиях зверских пыток и издевательств.

Претензии к итогам Второй мировой войны и своему позорному поражению от СССР. Протестующие жители Японии, в частности острова Хоккайдо, должны приходить с протестами и преклонениями не к Консульству России, а на кладбища к своим предкам.

Похоже, что дипломаты и высшие органы власти давно осознают бесперспективность территориальных претензий. Проигравшая нация, лишившая десятки миллионов жизней в соседних странах, не имеет права на риторику претензий. В Токио это давно понимают, и это видно на примере развития сотрудничества между президентом РФ Владимиром Путиным с японским премьером Синдзо Абэ и сложившихся комфортных условий работы японского бизнеса в России.

Японцам пора бы уже жить в новой реальности. Прошлого не вернуть. Трястись и переживать из-за неподписанных бумажек с текстом правильно прописанного хитрыми азиатами мирного договора Россия не будет, пусть японцы переработают их в туалетную бумагу, с лесом у них, как и совестью, тоже есть проблемы. Проигравшей нации история никогда не оставляет шанс на реванш. И бизнес это понимает.

За два года товарооборот между двумя странами вырос почти на 30% и составил $30 млрд, а взаимные визиты туристов достигли отметки 400 тыс. человек в год. Неплохо. Но и большего России сегодня от Японии не нужно — поступаться исторической памятью даже из-за крошечных островов неприемлемо.

Пусть свои инвестиции японцы направят на другие проекты, инвесторов на Дальнем Востоке России будет предостаточно и без японцев, кормящих сегодня военные базы США, давно расположенные на территории исторического лузера», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представление Японии в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан является неприемлемым, заявили 6 сентября в посольстве России в Токио.

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