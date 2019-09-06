Москва, 6 сентября, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Резерв для выплаты компенсаций из-за инцидента, связанного с загрязнением нефти на нефтепроводе «Дружба», будет отражён в отчетности «Транснефти» по итогам девяти месяцев работы в 2019 году. Об этом говорится в материалах компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Дружба»

Накануне первый вице-президент «Транснефти» Михали Гришанин принял участие в телеконференции с инвесторами и аналитиками и ответил на актуальные вопросы. Он, в частности, пояснил что компания не получала каких либо претензий для компенсации ущерба в связи с загрязнением нефти.

«Поэтому мы не можем оценить объем выплат по компенсации ущерба. В связи с этим, мы планируем создать резерв по итогам 9 месяцев работы компании, в крайнем случае по итогам года», — сказал представитель компании.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о резком ухудшении качества российской экспортной нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба», объявили в Белоруссии 19 апреля 2019 года. По этой причине Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, Украину и страны Прибалтики. Позднее выяснилось, что черное золото было загрязнено на терминале в Самарской области, который принимает сырье нескольких малых производителей.