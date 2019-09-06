Владивосток, 6 сентября, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с общественниками Дальнего Востока заявил, что Камчатка — самое красивое место в мире.

kuhnmi Камчатка

Во время встречи вулканолог с Камчатки Сергей Самойленко попросил российского лидера о федеральной поддержке для социального бизнеса. Специалист и его коллеги работают в Музее вулканов на Камчатке, их проект — социальный, бесплатные кружки для детей и лекции.

Они мечтают открыть школу гидов, но денег не хватает, если речь идет об аренде помещений. В ответ Путин отметил, что такой работе можно только позавидовать.

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«Вообще, Камчатка — это бриллиант. Я не видел в мире ничего более прекрасного. Вашей работе, тому, что вы делаете, можно только позавидовать», — сказал глава государства, добавив, что поручит коллегами рассмотреть этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября во Владивостоке на острове Русский проходит V Восточный экономический форум. Насыщена не только деловая программа саммита. Гости и участники ВЭФ принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях. По планам организаторов, форум в 2019 году посетят более 8 тыс. участников из 65 стран мира.

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