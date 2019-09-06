Москва, 6 сентября, 2019, 06:39 — ИА Регнум. Повторно под обеспечительные меры в виде ареста попал личный самолёт российского бизнесмена Алексея Ананьева — Bombardier Challenger 650. Требование об этом в рамках спора об убытках на 282 млрд рублей выставило ПАО «Промсвязьбанк», создателем которого были братья Ананьевы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик

Спорный самолёт имеет бортовой номер OE-LAN и базируется в аэропорту «Шереметьево». В мае он уже попадал под арест, который с него сняли, потому что «не было установлено обстоятельств, свидетельствующих о зарегистрированных правах на него». Сейчас истец подготовился более основательно и предоставил в суд документы. Своё требование банк обосновал тем, что «высока вероятность того, что имущество, принадлежащее ответчику Ананьеву А. Н., может быть отчуждено в пользу третьих лиц».

Напомним, по иску «Промсвязьбанка», созданного братьями Ананьевыми в 1995 году, на сумму более 282 млрд рублей, поданному к 13 физическим и юридическим лицам, суд уже накладывал арест на имущество ответчиков, в том числе Алексея Ананьева. Под арестом авиасудно пробыло три недели, после чего бизнесмен, входящий в 2013 году в список Forbes как один из 200 богатейших в России, добился его снятия.

По основному иску по истребованию убытков решение пока не вынесено.

Для справки: банк Алексей Ананьев создавал вместе с братом Дмитрием, который с 2006 по 2013 год был сенатором от Ямало-Ненецкого автономного округа.

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