Самолёт и 80% доходов банкира Ананьева вывели из-под ареста

Москва, , 03:29 — REGNUM Арбитражный суд Москвы снял арест с части имущества Алексея Ананьева, установленного по иску «Промсвязьбанка» о взыскании с бывших топ-менеджеров и вип-клиентов 282,2 млрд рублей, заявленных как причинённые убытки. Из-под ареста, наложенного как обеспечительные меры по делу, был выведен самолёт Bombardier Challenger 650 и 80% ежемесячной заработной платы и иных доходов. Дмитрию Ананьеву в схожей просьбе суд отказал, слушания по основному вопросу спора с бывшими владельцеми банка продолжатся 28 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, банк обратился в суд в конце декабря 2018 года с целью взыскания 282 млрд рублей убытков с бывших топ-менеджеров, создателей банка — братьев Ананьевых, а также бывших вип-клиентов, которые участвовали в сделках, которые, по мнению истца, и повлекли убытки. Ответчиками выступают 12 физлиц и аффилированная с Ананьевыми амстердамская компания «Промсвязь Капитал Б. В».

«Промсвязьбанк», созданный Ананьевыми в 1995 году, с весны 2018 года находится под управлением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Банк входит в список системно значимых для России. У него есть филиалы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ярославле, Хабаровске, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, а также филиал на Кипре и представительство в Пекине.

В рамках дела на рекордную сумму, равную годовым бюджетам некоторых регионов России, 29 мая 2019 года суд наложил обеспечительные меры.

Под арест попало имущество Алексея Ананьева, в том числе 4% доли в уставном капитале ООО «ПРЭКТИС КЭПИТАЛ», 1/39 доли в уставном капитале ООО «Новое время», 100% доли в ООО «ТС-ХОЛДИНГ», 33% доли в ООО «ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ», самолёт Bombardier Challenger 650, бортовой номер OE-LAN, а также имущество, что находится в оперативном управлении частного учреждения культуры «Институт Русского реалистического искусства» — две картины Георгия Нисского «Над заснеженными полями» и «В пути», картина «Портрет Климента Ворошилова в кабинете» (автор — Исаак Бродский), картина «Спортсменка, завязывающая ленту» (автор — Александр Дейнека), картина «Беседа Президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом реза Пехлеви. Тегеранская конференция» (автор — Александр Герасимов), картина «Климент Ворошилов и Максим Горький в тире центрального дома Красной армии» того же автора и картина «Три художника» Попкова. Под арестом оказались и денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках «Возрождение», ВТБ и «Промсвязьбанк», а Росреестру и УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве было запрещено совершать любые регистрационные действия с 12 земельными участками в Одинцовском районе Московской области, квартирами в Москве, зданиями в посёлке Горки-2 и пятью автомобилями.

Схожие меры были наложены на имущество Дмитрия Ананьева, у которого под арест попал такой же самолёт, 33% доли в ООО «ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ», деньги на счетах в банках «Возрождение» и «Промсвязьбанк». Росреестру запретили совершать любые регистрационные действия с пятью участками в Московской и Ярославской областях, квартирами и помещениями в Москве и Ярославской области. Ограничение наложили и на четыре автомобиля, включая три Мерседес-Бенц и один БМВ Х3 ХDRIV.

В отношении других ответчиков были применены аналогичные ограничения. Например, в отношении бывшего заместителя председателя правления Татьяны Волошкиной суд наложил арест на имущество в пределах стоимости 41,024 млрд рублей.

14 июня 2019 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство Волошкиной и снял арест в отношении 80% ежемесячной зарплаты и иных доходов. Такое же требование удовлетворено и в отношении Алексея Ананьева, для которого также из-под ареста вывели самолёт, отказав в остальной части просьбы. Дмитрию Ананьеву отказали полностью, всё его имущество останется под арестом.

«Снять ограничения в отношении 80% ежемесячной заработной платы и иных доходов Ананьева Алексея Николаевича. Отменить обеспечительные меры, принятые в соответствии с определением суда от 29.05.2019года в части ареста самолёт Bombardier Challenger 650, бортовой номер OE-LAN, серийный номер 6088, аэропорт приписки: UUEE (SVO), Sheremetyevo. В удовлетворении заявления Ананьева Алексея Николаевича в остальной части отказать. Заявление Ананьева Дмитрия Николаевича об отмене обеспечительным мер по делу по иску №А40−308 982/18−158−2453 — оставить без удовлетворения», — уточняется в определении суда.

Основные слушания по делу продолжатся 28 июня 2019 года.