Джакарта, 6 сентября, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Участников инициированных из-за рубежа протестов в Папуа отправят за решётку, пишет The Straits Times.

Polri.go.id Индонезийская полиция

По словам министра внутренних дел Индонезии Тито Карнавиани, организаторы протестов будут наказаны — арестованы или даже ликвидированы.

Уже сейчас известно, кто организовал антиправительственные беспорядки. В который раз названо имя Бэнни Вэнду, скрывающегося в Великобритании.

Читайте также:Лидер движения за свободное Папуа призвал власти Австралии вмешаться — СМИ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти обещают арестовать Вэнду, как только он появится в Индонезии.