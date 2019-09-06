Токио, 6 сентября, 2019, 03:46 — ИА Регнум. О том, что переговоры российского президента Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ дали определённый результат сообщило 6 сентября японское общественное телевидение.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Комментируя итоги встреч Абэ и Путина на Восточном экономическом форуме, представитель японского правительства заявил, что определённый результат имеется, хотя о «большом прогрессе» сказать нельзя.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Абэ на ВЭФ состоялась 5 сентября. Важной темой стала перспектива мирного договора Японии и России.