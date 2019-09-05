Владивосток, , 15:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме получил подарок от премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом по итогам саммита глав двух государств на полях Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга.

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Он уточнил, что это гравюра японского художника Бунсё Иноуэ, написанная в 1859 году. На ней изображена панорама порта Ниигата и виден российский корабль «Джигит».

Напомним, встреча российского и японского лидеров Владимира Путина и Синдзо Абэ во Владивостоке стала 27-й по счёту. Как заявил, выступая на пленарном заседании ВЭФ, Абэ, что он и президент России разделили столько трапез, что, можно сказать, съели вместе пуд соли.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не единственный подарок, который Владимир Путин получил на ВЭФ. На «Улице Дальнего Востока» в павильоне Камчатки одна из артисток подарила главе государства амулет на счастье: куклу в национальном камчатском платье.