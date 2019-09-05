Вашингтон, 6 сентября, 2019, 02:51 — ИА Регнум. В краже коммерческой тайны и участии в сговоре против США обвиняет американский минюст российского гражданина, сообщается на сайте ведомства.

В наручниках

Американские власти утверждают, что Коршунов, задержанный в Италии по их запросу, якобы виновен в похищении «коммерческой тайны у американской авиационной компании».

Также Коршунова обвиняют в сговоре с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянкой.

Уточняется, что решение в отношении Коршунова американские власти вынесли ещё 21 августа, а через девять дней его задержали в аэропорту города Неаполя (Италия). Вашингтон требует его экстрадиции, чтобы посадить в тюрьму на десять лет.

Американская сторона подчёркивает, что Коршунов являлся сотрудником предприятия (Объединённая двигателестроительная корпорация), в которое входит подпавшая под санкции Штатов компания «Авиадвигатель». Деятельность подсанкционных российских предприятий американские власти считают «угрожающей» их «национальной безопасности» и противоречащей «интересам внешней политики».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский МИД подтвердил, что Коршунов был задержан в Неаполе по запросу Вашингтона. Российские дипломаты потребовали от Госдепа отменить запрос на экстрадицию.