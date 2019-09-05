Санкт-Петербург, 5 сентября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Решение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова отложить открытие новых станций Фрунзенского радиуса метро по соображениям безопасности говорит о нем как об ответственном хозяйственнике, которому чужд популизм. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Марат Баширов.

ИА REGNUM Александр Беглов

Напомним, открытие станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», ранее намеченное на утро 5 сентября, было отложено в связи с тем, что Беглов обнаружил определенные проблемы в случае возможной нештатной ситуации в метро.

«Отдельные вопросы, касающиеся безопасности, не были в полной мере реализованы, и врио губернатора просто был обязан принять такое решение, если он в самом деле хозяйственник, а не популист», — прокомментировал это решение Марат Баширов.

По его словам, политик-популист формально бы открыл станции, взвалив ответственность за возможные последствия на кого-то другого и закрыв глаза на недоделки.

«Но Беглов ставит во главу угла безопасность. Люди всё понимают и оценят это», — уверен политолог.

«Это абсолютно правильное решение. Безопасность всегда должна быть на самом высоком уровне. Проверь всё десять раз, прежде чем туда пойдут люди», — добавил Марат Баширов, подчеркнув, что в данном случае врио губернатора действовал в интересах пассажиров метро, которыми являются почти все горожане и гости Петербурга.

Эксперт также высказал уверенность, что ситуация вокруг переноса ввода в строй Фрунзенского радиуса никак не повлияет на выборную ситуацию в городе в преддверие голосования 8 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели, заявляют в руководстве подземки. Дата открытия будет уточняться.

«По работе во внештатных ситуациях полной уверенности нет. С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю. Для меня безопасность людей важнее, чем политика», — пояснил Александр Беглов отсрочку открытия станций на своей странице в соцсети.