Санкт-Петербург, 5 сентября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели. Об этом заявил глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин в четверг, 5 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM В ожидании открытия метро

Ранее Смольный назначил открытие на утро 5 сентября, но в подземку смогла спуститься лишь делегация во главе с врио губернатора Александром Бегловым. В итоге он отменил сегодняшнее открытие станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

"С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю. Для меня безопасность людей важнее, чем политика», — объяснил позже Беглов на своей странице в соцсети.

Владимир Гарюгин признал наличие «недоработок», которые нужно исправить, на это, предположительно, потребуется не более двух недель.

«Инженерные системы успели отработать внутри себя, но не успели в комплексе», — цитирует Гарюгина издание «Фонтанка.ру».

Александр Беглов же заявил СМИ, что станции «практически готовы, все три». Тем не менее работают они только в тестовом режиме.

«Мы сейчас провели совещание, все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Я задал один простой вопрос: «А нештатная ситуация?» Мне сказали, что в нештатной ситуации могут быть вопросы», — сказал Беглов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ожидании открытия метро у вестибюлей новых станций собрались толпы граждан. Долгое время люди были не в курсе, что открытие сегодня не состоится.