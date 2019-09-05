Владивосток, 5 сентября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ рассчитывает на принятие до конца года закона о повышении до 21 года минимального возраста продажи алкоголя. Об этом заявила глава министерства Вероника Скворцова на площадке Восточного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

Законопроект ограничивает 21 годами возраст, ниже которого граждане не смогут покупать спиртное крепостью выше 16,5%. Минздрав представил документ на межведомственное согласование, и в ряде министерств и ведомств его поддержали.

«Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — сказала Скворцова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минздраве ищут и другие способы, как оградить граждан от алкоголя. Так, психиатр-нарколог Евгений Брюн предложил продавать спиртное в отдалении от спальных районов.

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