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Запретить продажу спиртных напитков в спальных районах, организовав специальные алкомаркеты в удалении от мест проживания предложил психиатр-нарколог минздрава Евгений Брюн, сообщает 17 августа «Парламентская газета».

Несмотря на то, что за последние десять лет потребление алкоголя, согласно официальным данным, сократилось почти вдвое (18 литров на душу населения в 2008 к десяти литрам на душу в 2018), тема алкогольного здоровья нации продолжает волновать чиновников министерства здравоохранения и других профильных ведомств.

Эксперты не доверяют официальным данным, считая их заниженными как минимум вдвое. «Есть территории, целые регионы, с высоким уровнем потребления алкоголя, произведённого с помощью самогонных аппаратов, то есть это спиртное вообще никак не учитывается», — выразил озабоченность зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Эксперты минздрава и Росстата уже разрабатывают новую методику учета выпитого российскими гражданами. Специалисты намерены посчитать и количество самодельного алкоголя, и количество алкоголя выпитого российскими туристами в зарубежных поездках.

А пока эксперты считают, нарколог Брюн напоминает, что пик смертности мужского населения в РФ приходится на две недели после Нового года, что говорит о резко негативном влиянии употребления алкоголя.

«Продажа алкоголя должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные не в жилых районах, в удалении от домов», — считает Брюн. По мнению нарколога, в сельской местности, там где подобную меру реализовать невозможно, необходимо предусмотреть ограничения продажи алкоголя по времени.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения предложили узаконить дискриминацию работников на основании отношения к курению, посредством введения штрафов и поощрений для курящий и некурящих сотрудников.

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