Москва, , 08:25 — REGNUM

Предложение Минздрава РФ ввести запрет на продажу алкоголя крепостью свыше 16,5% для лиц, не достигших 21 года, не нашло поддержки в Министерстве экономического развития РФ. Как сообщает газета «Коммерсантъ» ведомство дало отрицательное заключение на соответствующий законопроект.

Крепкий алкоголь

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В министерстве не нашли «научных обоснований» для установки возрастного порога на таком уровне. В ведомстве полагают, что подобные меры только усложнят работу сотрудников магазинов на кассах. Так, при отсутствии соответствующего оборудования, которое позволяет в автоматическом режиме получать данные о крепости продаваемого алкоголя, кассиру придётся самостоятельно искать информацию о крепости напитка, что займёт больше времени. Затем, полученные данные необходимо будет сопоставить с предполагаемым возрастом покупателя. Всё это может привести к росту ошибок продавцов и снижению скорости обслуживания покупателей.

Также в ведомстве поставили под сомнение выбор предельной крепости (16,5%) алкоголя для запрета, ведь алкогольная продукция меньшей крепости не менее вредна. В министерстве также увидели и негативные последствия этой инициативы: запрет может привести к росту теневого рынка и увеличению количества нелегальных продаж.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, запрещающий продавать в России крепкий алкоголь лицам до 21 года, разработанный Министерством здравоохранения России, был обнародован на портале проектов нормативных правовых актов в марте 2019 года. Согласно проекту закона, не достигшие 21 года жители страны не смогут приобретать алкоголь, крепостью больше 16,5%. Инициативу Минздрава поддержало Министерство промышленности и торговли РФ.

Комментируя законопроект, генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил, что предложение Минздрава противоречит Конституции и не окажет позитивного влияния на ситуацию: сейчас не исполняется и тот закон, что запрещает продажу алкоголя гражданам до 18 лет.

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