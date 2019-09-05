Владивосток, 5 сентября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подтвердил намерение Токио работать над мирным договором с Москвой, сообщает 5 сентября Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По словам представитель правительства Японии, Абэ заявил о готовности приступить к работе, «ориентированной на будущее».

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По данным агентства, стороны также договорились о сроках запуска пилотного проекта по туризму на Курилах, который должен начаться в октябре текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Япония не заключили мирного соглашения после окончания Второй мировой войны. Вопрос принадлежности южной части Курил является основным камнем преткновения. Четыре острова Курильской гряды (Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи), которые отошли СССР по итогам войны, в Японии считают своими «северными территориями».

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