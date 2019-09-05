Владивосток, , 08:14 — REGNUM Ученые России и Японии разработают программу по совместному изучению потенциала Курильских островов по геотермальным источникам. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил президент РАН Александр Сергеев.

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Разработкой научной программы займется Российская академия наук (РАН) и Токийский университет.

Сергеев уточнил, что на Курилах много интересного, в частности, в области бальнеологии. Прежде всего, огромные запасы геотермальных источников, которые можно использовать для медицины.

Также, по его словам, российские и японские ученые намерены более детально изучать моделировать тектонические процессы (лавины, цунами и т. д.).

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонние отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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