Улан-Удэ, 5 сентября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В Бурятии завершился автопробег «Дорогами отцов», в ходе которого дети и внуки ветеранов сражения на Халхин-Голе посетили места боёв. Об отношении жителей Монголии к той войне написала участница пробега, гендиректор газеты «Номер один» Виктория Логинова.

Фото с личной страницы Виктории Логиновой в «Фейсбук» Открытие памятника воинам Красной армии из Бурятии, погибших в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году

«Спустя 80 лет увидела места, где воевал мой дед. Впечатления незабываемые. Очень тронуло отношение монголов к памяти о той войне: ухоженные памятники, парад в честь праздника, монгольский «бессмертный полк», девушки в футболках с надписью «Спасибо России!». Это их День Победы!», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация из Бурятии выехала в Улан-Батор в августе. По пути они посетили памятники воинской славы, приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых победе, а также в установке памятника воинам Красной армии из Бурятии, погибшим в боях за независимость Монголии.

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