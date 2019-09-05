Автопробег на Халхин-Гол: «Тронуло отношение монголов к памяти о той войне»
Улан-Удэ, 5 сентября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В Бурятии завершился автопробег «Дорогами отцов», в ходе которого дети и внуки ветеранов сражения на Халхин-Голе посетили места боёв. Об отношении жителей Монголии к той войне написала участница пробега, гендиректор газеты «Номер один» Виктория Логинова.
«Спустя 80 лет увидела места, где воевал мой дед. Впечатления незабываемые. Очень тронуло отношение монголов к памяти о той войне: ухоженные памятники, парад в честь праздника, монгольский «бессмертный полк», девушки в футболках с надписью «Спасибо России!». Это их День Победы!», — отметила она.
Как сообщало ИА REGNUM, делегация из Бурятии выехала в Улан-Батор в августе. По пути они посетили памятники воинской славы, приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых победе, а также в установке памятника воинам Красной армии из Бурятии, погибшим в боях за независимость Монголии.
Читайте также:
В Монголии установили памятник воинам Красной армии, павшим на Халхин-Голе
Участники автопробега «Дорогами отцов» спасли в Монголии мальчика