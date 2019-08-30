Улан-Удэ, , 15:02 — REGNUMВ Дорнодском аймаке Монголии открыли памятник воинам Красной армии из Бурятии, погибшим в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году. Монумент был установлен на сопке Ремизова, на котором 80 лет назад шли кровопролитные бои советско-монгольских войск с японскими агрессорами.

Памятник «Воинам Бурятии — участникам боёв на р. Халхин-Гол» Сайт правительства Бурятии egov-buryatia.ru

Как сообщает сайт Infpol, на торжественном открытии присутствовала представители Монголии и делегация из Бурятии, прибывшая сюда в рамках автопробега «Дорогами отцов». В её состав вошли в том числе дети и внуки советских участников сражения, а также артисты и чиновники правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что памятник представляет собой стелу с фигурами трех воинов бурятской, русской и монгольской национальностей в полный рост. На постаменте, облицованном керамогранитом и обрамленном георгиевской лентой из металла, закреплены памятные таблички с указанием имен 398 воинов — уроженцев Бурятии, павших в боях в 1939 году на р. Халхин-Гол.

На постамент нанесены надписи: «Мир не забудет подвиг ваш» на монгольском, русском и бурятском языках.

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