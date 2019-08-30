Улан-Удэ, , 10:43 — REGNUM29 августа участники автопробега «Дорогами отцов», посвящённого 80-летию победы на Халхин-Голе, стали свидетелями ДТП на дорогах Монголии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в аварии пострадало двое — мужчина 50 лет и ребёнок 13 лет.

«К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте аварии, а ребёнку была оказана первая медицинская помощь до приезда местной скорой», — сообщили в минздраве.

Помощь оказал фельдшер Территориального центра медицины катастроф Бурятии Артём Курдюков, который обеспечивает безопасность участников автопробега. Отмечается, что монгольские врачи, приехавшие на место происшествия, выразили благодарность за спасение мальчика. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами в медицинское учреждение.

Добавим, что в автопробеге участвуют дети и внуки солдат Красной армии, участвовавших в боях с японскими войсками на реке Халхин-Гол в 1939 году. Кроме того, в составе участников — чиновники правительства Бурятии, артисты и специалисты из районов республики.

Целью колонны, выехавшей из Улан-Удэ, станет Улан-Батор, а также посещение памятников воинской славы, проведение митингов, концертов с участием ветеранов, военнослужащих и допризывной молодёжи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Чойбалсан прошёл совместный российско-монгольский военный парад, посвящённый юбилею победы.

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