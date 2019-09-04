Вашингтон, 5 сентября, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Развернуть гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, а также новые высокоточные ракеты Precision Strike Missile Соединённые Штаты смогут уже к началу следующего десятилетия, сообщил журналистам и.о. министра американской армии Райан Маккарти.

U.S. Navy Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования

По словам военного чиновника, сейчас идёт доработка ракет. Пентагон рассчитывает в ближайший год-полтора продвинуться настолько, чтобы стало возможным развернуть ракеты «в начале 2020-х годов».

Маккарти пояснил: ракеты Precision Strike Missile будут такими, что, если бы сейчас всё ещё существовал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то они попали бы под запрет — если их перепрограммировать, а это в настоящее время и делается.

Напомним, в прошлом месяце американские военные испытали крылатую ракету, которая не соответствует договору РСМД. Формально к началу испытаний договор уже перестал действовать, но испытания прошли меньше чем через три недели после его расторжения.

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