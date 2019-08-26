Москва, , 14:34 — REGNUM

Россия обязательно ответит на испытание американской крылатой ракеты с характеристиками, ранее запрещенными Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил 26 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в ответных действиях со стороны Москвы нет никаких сомнений. Будут предприняты все меры по обеспечению безопасности страны.

Песков утвердительно ответил на вопрос о том, приступило ли оборонное ведомство к выполнению поручения президента о подготовке симметричного ответа Соединённым Штатам. Поручение было дано, работа, конечно, ведётся, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа, через 16 дней после прекращения действия американо-российского Договора РСМД, США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью полёта более 500 км. Владимир Путин 23 августа поручил Министерству обороны, МИД и другим профильным ведомствам «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

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