Санкт-Петербург, 4 сентября, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Руководство штаба Навального в Санкт-Петербурге может быть причастно к растрате около одного миллиона рублей собранных пожертвований — так называемых «донатов», — утверждает популярный телеграм-канал «Субъект» (более 13,5 тысяч подписчиков).

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К такому выводу авторы канала пришли, проанализировав четыре официальных отчёта, опубликованных штабом: 1 марта, 29 марта, 1 июня и 24 августа 2019 года. «Всего было собрано 1 193 000 рублей. Для города, в котором живет более 5 миллионов человек, ничтожно мало, но сегодня не об этом», — отмечается в расследовании.

Авторы материала обращают внимание, что примерно с апреля 2019 года замначальника штаба Ольга Гусева фактически «полностью сконцентрировала власть» своих руках — формальным руководителем штаба оставался Александр Шуршев, но все финансовые потоки, по данным «Субъекта», отдавал Гусевой.

Исходя из отчёта штаба от 1 июня, за апрель-май 2019 года на текущую деятельность было потрачено 472 тысячи собранных денег: на организацию встреч и лекций для активистов. Встречи проводились в штабе, то есть, как считают авторы канала, не предусматривали расходов на аренду, траты могли быть связаны лишь с оплатой работы лекторов и сотрудников штаба. Однако, как пишет «Субъект» «аренда, коммуналка, расходники, зарплата сотрудников региональных штабов лежит на федеральном штабе» (об этом в своих соцсетях сообщал соратник Навального Леонид Волков). «Кроме того, избирательные кампании в Санкт-Петербурге и Москве для Навального являются приоритетными в этом году. Именно поэтому именно в Петербурге он объявил о старте «Умного голосования». В этой связи, на усиление штаба в Петербурге были выделены дополнительные средства», — сообщают авторы проекта.

Отчёт от 24 августа (за июнь-август) заявляет о расходовании ещё 509 тысяч рублей, из них более 200 тысяч — на «переезд в новый офис», «найм новых сотрудников» и «содержание офиса», то есть снова на те статьи расходов, которые оплачивает федеральный штаб.

Ещё 222 тысячи были якобы потрачены на «сопровождение кандидатов», «подготовку и проверку заявлений о согласии баллотироваться, проверку подписных листов, подготовку жалоб в избирательные комиссии и суды…» Всё это, по мнению авторов расследования, попадает под уже обозначенную и оплаченную статью «найм новых сотрудников».

«Таким образом, по итогам анализа всего лишь двух отчетов абсолютно непрозрачно были израсходованы (похищены?) около 900 тысяч рублей! Кто и куда потратил почти миллион рублей?» — задаются вопросом авторы материала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ обвинили самого Алексея Навального в том, что он использовал «пожертвования» сторонников с биткоин-кошельков в личных целях — около 47 млн рублей, по данным ФАН, могли быть потрачены им на зарубежный отдых.

В настоящее время Следственный комитет расследует уголовное дело об отмывании сотрудниками ФБК Навального около миллиарда рублей. По данным правоохранительных органов, с января 2016 года по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и связанные с ним лица получили крупную сумму денег в рублях и в иностранной валюте «заведомо преступным путем».