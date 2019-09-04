Москва, 4 сентября, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Для развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Россия запустит в Китай «агроэкспрессы» (ускоренные рефрижераторные контейнерные поезда). Соглашение об этом на ВЭФ-2019 подписали «РЖД Логистика», РЭЦ и их партнеры, сообщается на сайте РЖД.

matuska Состав с контейнерами

Читайте также: Перспективы российского продовольственного экспорта в Китай

Основные маршруты доставки грузов продукции АПК из крупных терминалов России уже проработаны, но они будут дополняться или изменяться по мере надобности.

Проект «Агроэкспресс» планируется начать с двух экспортных поездов в неделю, а затем начнут курсировать пять «агроэкспрессов». Первый отправится в Китай в самое ближайшее время.

Отмечается, что данный проект открывает новые возможности для китайских экспортеров — они смогут поставлять свою продукцию на российский рынок в режиме обратной загрузки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Китай увеличил объем закупок по сравнению с прошлым годом, в котором продовольственный импорт превысил $1 млрд.

Ранее на данную тему: Экспорт российского продовольствия в Китай растет быстрыми темпами

Экспортёры из РФ впервые представили мясо птицы и молоко на выставке в КНР