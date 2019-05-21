Экспортёры из РФ впервые представили мясо птицы и молоко на выставке в КНР

Москва, , 15:50 — REGNUM Экспортёры продукции АПК из России впервые представили мясо птицы и молоко выставке SIAL China 2019, проходившей в Шанхае в середине мая, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

По словам гендиректора центра Андрея Слепнева, участие российских производителей мяса птицы и молока даст новый импульс развитию китайско-российского торгово-экономического сотрудничества, поскольку импорт мяса из России в Китай до недавнего времени был запрещен.

«В 2018 году экспорт продукции АПК увеличился на 42% и превысил $2,5 млрд (161,3 млрд рублей — прим. ИА REGNUM )», — пояснил Слепнев.

Выставка SIAL China 2019 собрала свыше 4300 участников. Мероприятие прошло при финансовой и организационной поддержке РЭЦ. На крупнейшем в истории выставки объединенном стенде лидеров российской продовольственной отрасли центр представил 66 участников. Отмечается, что российские компании по итогам мероприятия подписали соглашения на сумму 855 млн рублей.

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