Вашингтон, 4 сентября, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel. Сообщение об этом опубликовано в блоге компании Google.

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До конца года в компании пообещали выпустить операционную систему и для других устройств, включая Samsung, Huawei и Xiaomi. Точных сроков в Google не назвали. Новая программная оболочка стала первой за десять лет, которая не названа в честь десертов.

Среди новых функций Android 10 — «тёмная» тема, «умный ответ», который позволяет разные действия с уведомлениями, а также обновлённая навигация жестами — смахивание по экрану вправо или влево вместо перехода «назад» и «вперёд».

Кроме того, пользователь сможет ограничить фиксацию местоположения только активной работой какой-либо из программ, а также временно отключить приложения, отвлекающие от основной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, операционной системой Android 10 оснащен новый смартфон Google Pixel 4, снимки которого оказались в сети в августе.

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