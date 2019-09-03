Минск, 3 сентября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Белоруссия имеет опыт войны в Афганистане и до сих пор является участницей подписанного в 1978 году договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сегодня, 3 сентября, заявилАлександр Лукашенко, выступая на проходящей в Минске международной конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий».

President.gov.by Выступление Александра Лукашенко на открытии международной конференции по борьбе с терроризмом, 3 сентября 2019 года

Оценивая угрозу, связанную с фактической ликвидацией ДРСМД после выхода из него США и РФ, Лукашенко заявил: «Мы не выходили из него».

По словам руководителя постсоветской республики, Белоруссия являлась полноправной участницей этого договора, подписанного в 1978 году США и СССР. После того, как РФ стала правопреемницей СССР, судя по сказанному Лукашенко на международной конференции, РБ также стала участницей ДРСМД.

Лукашенко заверил: постсоветская Республика Беларусь не намерена производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности, подпадавшие под действие ДРСМД. При этом он отметил, что в современных условиях даже небольшие и не наилучшим образом развитые страны могут себе позволить производить ракетное оружие, от применения которого более крупным и развитым державам будет нанесён огромный ущерб.

Напомним, что в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о приостановке участия своей страны в ДРСМД, а 2 августа Вашингтон официально вышел из договора. Весной 2019 года, в ответ на действия США, президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке российского участия в договоре вслед за США, а после выхода американских партнёров из ДРСМД стороны констатировали фактическую ликвидацию договора.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и официально утратил силу со 2 августа 2019 года.