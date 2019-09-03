Некие «знаете кто» сегодня разрушили подписанный в прошлом веке договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а завтра они же будут проводить конференции на тему спасения мира от ими же созданных новых, более серьёзных угроз. Об этом сегодня, 3 сентября, в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая на международной конференции, посвящённой инновационным подходам борьбы с терроризмом.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Минск, , 13:12 — REGNUM «Терроризм просто померкнет перед этой проблемой через пару лет», — сказал Лукашенко, критикуя уничтожение ДРСМД.

«В нашей тихой, спокойной и сытой Европе» может начаться новая война, к которой уже сделан первый шаг, сообщил Лукашенко. По его словам, следует молиться, чтобы она обошлась без ядерного оружия.

При этом он отметил, что война на Украине — это проблема вчерашнего дня, а сегодня более важной проблемой является угроза терроризма, усиленная разработка ракетного оружия и угроза военного конфликта с использованием этого самого ракетного оружия. Лукашенко сообщил: «Сейчас эти ракеты пришли к нам как проблема, и мы предложили создание нового процесса «Хельсинки-2».

По словам Лукашенко, ракетное оружие сейчас разрабатывается весьма интенсивно и доходит до того, что «во время испытаний десятками, сотнями гибнут люди». Конкретных примеров гибели сотен людей при таких испытаниях он не назвал, официальные источники и ведущие информагентства также не сообщают о таких жертвах.