Тулун, Иркутская область, 3 сентября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Иркутской области Андрей Капитонов-Козлов подвергся жёсткой критике со стороны вице-премьера Виталия Мутко. На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

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«Ну, вы понимаете, какой вы на … уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих .— прим.) не хочет этого делать», — негодовал Мутко.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня 2019 года. Наибольший удар стихии пришёлся на города Тулун и Нижнеудинск. Погибли 25 человек. 29 августа, в преддверии визита российского президента Владимира Путина, Приангарье посетили вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и сибирский полпред Сергей Меняйло. Вместе с иркутским губернатором Сергеем Левченко они осмотрели восстанавливаемые после паводка объекты в нескольких населённых пунктах.

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Добавим, что на днях президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил по поводу назначения вице-премьера Виталия Мутко мэром пострадавшего от паводка города Тулуна в Иркутской области. Предложение российский лидер озвучил на встрече с жителями области.