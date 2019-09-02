Тулун, Иркутская область, , 10:57 — REGNUM Уже в ближайшие годы в городе Тулуне Иркутской области, который серьёзно пострадал от паводка, планируется провести масштабные работы по благоустройству. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Мутко Виталий Леонтьевич Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он уточнил, что выбрать подрядчика работ и выделить финансирование предстоит в 2020 года, а в настоящее время идёт актуализация генерального плана города. Кроме того, по словам Мутко, уже в ближайшие дни в Тулун приедут несколько архитекторов от института развития «Дом.РФ». Они представят свои предложения по комфортной среде, по созданию общественных пространств, благоустройству территорий.

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«Думаю, за два-три года сделаем всё, чтобы поменять здесь среду и качество жизни», — отметил Мутко.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня 2019 года. Наибольший удар стихии пришёлся на город Тулун и Нижнеудинск. Погибли 25 человек. Напомним, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и сибирский полпред Сергей Меняйло посетили Иркутскую область 29 августа в преддверие визита в регион российского президента Владимира Путина.

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