Нижнеудинск, Иркутская область, , 08:41 — REGNUMВице-премьер российского правительства Виталий Мутко, посетивший накануне, 29 августа, Приангарье, пострадавшее от мощнейшего наводнения этим летом, дал оценку работам по ликвидации ЧС, проделанным в Чунском районе и Нижнеудинске. Подробности сообщает официальный сайт региона.

По словам столичного чиновника, сделать удалось многое.

«В первую очередь завершена самая активная фаза помощи людям — это социальные выплаты. Более 45 тысяч пострадавших от наводнения человек получили по 10 тысяч рублей. Кроме того, еще более 22 тысяч получили компенсации за полную или частичную утрату имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей», — заявил Виталий Мутко.

Что касается основных восстановительных работ, то, по его словам, в посёлке Октябрьский и Нижнеудинском районе они завершены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. После продолжительных дождей реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. В конце июля ситуация повторилась.

29 августа, в преддверии визита российского президента Владимира Путина, Приангарье посетили вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и сибирский полпред Сергей Меняйло. Вместе с иркутским губернатором Сергеем Левченко они осмотрели восстанавливаемые после паводка объекты в нескольких населённых пунктах.

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