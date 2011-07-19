Пермь, 22 декабря, 2015, 19:34 — ИА Регнум. В Пермском крае школьница помогла малолетней жертве насилия спастись и смогла описать преступника, благодаря чему его задержали в кратчайшие сроки. Руководство краевого следственного комитета вручило девятикласснице из поселка Октябрьский Пермского края Елене Поповой медаль «За содействие». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошёл летом 2015 года. Девушка шла мимо парка и услышала крики о помощи. Школьница побежала в парк и спугнула злоумышленника. Мужчина скрылся. Как оказалось, он успел совершить особо тяжкое преступление в отношении ребёнка. Девятиклассница обнаружила в кустах заплаканного малыша. Она вынесла жертву нападения на руках к своему дому и вызвала полицию.

«Так как девушка за считанные секунды успела рассмотреть злоумышленника, — сообщили следователи, — и описать его, преступник был установлен и изобличен в содеянном».

Отметим, что по данным краевой прокуратуры за 2013−2014 годы в Прикамье 130 детей стали жертвами насилия, часто сексуального.

В министерстве социального развития Пермского края корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что за девять месяцев 2015 года на детский «телефон доверия» по вопросам всех видов проявления жестокости в отношении детей — в семье, со стороны сверстников, других взрослых — поступило 573 обращения. Всем обратившимся оказана экстренная психологическая помощь.