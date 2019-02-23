Москва, 3 сентября, 2019, 08:08 — ИА Регнум. В России трудится 59,8% населения старше 15 лет. При этом в 2018 году в стране были трудоустроены 53,2% женщин. При этом занятость среди мужчин при этом составляет 67,8%. Таковы данные Федеральной службы госстатистики.

Ханс Грундиг. Безработная с сигаретной фабрики (фрагмент). 1925

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За три года число работающих пенсионеров в РФ сократилось вдвое

Невысокую трудоустроенность среди женщин эксперты объясняют целым рядом причин. Так, среди них профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова называет спад экономической активности и увольнениями персонала.«Женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения», — приводит РИА Новости слова Яхонтовой.

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Также на этот показатель могут влиять непрозрачность найма персонала и нередко невысокий уровень профессионализма у женщин. Ещё одна причина состоит в том, что зачастую женщины больше сфокусированы на семье и детях, а не на работе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России при минимальных показателях безработицы сокращается количество занятого населения. В первом квартале 2019 года по сравнению с четвёртым кварталом 2018 года этот показатель снизился на 1,2 млн человек — с почти 72,5 млн до 71,3 млн. В значительной степени это происходит из-за людей предпенсионного возраста. Таких работников рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а людей «младшего» пенсионного возраста (55−59 лет) — 129 тыс. человек.