За три года число работающих пенсионеров в РФ сократилось вдвое

Москва, , 08:52 — REGNUM В России за три года значительно уменьшилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости: с почти 40% до 23,4%. Такие данные приводит Аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), пишет 20 июня «Российская газета».

По данным на 1 января 2016 года, работающих пенсионеров было около 40%, в начале 2019 года — только 23,4%, говорится в обзоре статистики. Столь заметное изменение эксперты связали с решением перестать индексировать пенсию работающим пенсионерам.

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Отмечено также, что в 2013 году отношение средней пенсии к прожиточному минимуму составляло 165,4%, тогда как в 2015 году — 150,5%. В период с 2016 по 2018 год ситуация отчасти улучшилась. Пенсии для пенсионеров — главный, но не единственный доход, добавили аналитики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 мая 2019 года в России действует приказ Минтруда об индексации пенсий. Неработающему пенсионеру с пенсией ниже прожиточного минимума назначается доплата, увеличивающая до него пенсию.

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