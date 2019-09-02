Симферополь, 2 сентября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. С начала года на Крымском полуострове побывали почти шесть миллионов туристов. Об этом на своей странице в Facebook 2 сентября сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к шести миллионам: пять миллионов 800 тысяч, по данным на 1 сентября. Это на 11% больше, чем в прошлом году», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.

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