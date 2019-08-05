Симферополь, , 17:24 — REGNUM

В Крыму с начала 2019 года отдохнули более четырёх миллионов человек, при сохранении этой тенденции полуостров должны посетить около 7,5 млн туристов. Об этом 5 августа на заседании комитета парламента РК по санаторно-курортному комплексу и туризму заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Более 4,04 млн человек отдохнули на 1 августа у нас. Это также сохраняет тенденцию в 11% прироста по сравнению с 2018 годом, который был признан рекордным за всю постсоветскую историю. При сохранении этой тенденции в этом году в Крыму отдохнут 7,5 млн человек», — отметил министр.

Он также напомнил, что в 2018 году Крым побил рекордные показатели постсоветского периода, приняв 6 млн 164 тыс. туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главы РК Сергея Аксёнова, с начала 2019 года полуостров посетили более 2 миллионов 200 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в 2018 году. При этом более 200 тысяч туристов, отметил он, прибыли с Украины.

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