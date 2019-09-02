Новочеркасск, Ростовская область, 2 сентября, 2019, 16:15 — ИА Регнум. В Ростовской области почти три года ремонтировали одну из новочеркасских школ. Общеобразовательное учреждение распахнуло двери сегодня, 2 сентября. Впервые с ноября 2016 года здесь прозвенел школьный звонок.

Novochgrad.ru День знаний в Новочеркасске

В городской администрации уточнили, что работы затянулись ввиду того, что проект капремонта школы был доработан с учётом необходимого усиления конструкций здания. Обновление школы обошлось в 409 млн рублей. Приобретено оборудование на сумму почти 82 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что новочеркасская школа №11 носит имя погибшего в Сирии морпеха Александра Позынича. Образовательное учреждение в 2018 году отметило полувековой юбилей. Изначально предполагалось, что завершится ремонт до конца 2018 года.

Всего в Новочеркасске за парты сели 16 тыс. 400 школьников, из них — 1 тыс. 840 первоклассников.