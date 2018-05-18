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Ростовские власти помогут школе имени погибшего в Сирии морпеха

Общество

В этом году учебное учреждение отметит полувековой юбилей

Ростов-на-Дону, 18 мая 2018, 11:35 — REGNUM  Руководство Ростовской области приняло решение помочь новочеркасской школе №11, которая носит имя погибшего в Сирии морпеха Александра Позынича. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе губернатора. Ремонт в учебном учреждении, отмечающем в 2018 году полувековой юбилей, начался два года назад ввиду того, что в здании стало опасно находиться.

Всего из областного бюджета на ремонт здания выделено около 251 млн рублей. Дополнительные средства из региональной казны будут направлены на закупку нового оборудования и мебели. Сумма, необходимая для приобретения, не называется. Известно, что подрядчик пообещал завершить работы в срок, и до конца 2018 года около 700 учеников снова смогут сесть за парты в родных стенах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что школа, которой было присвоено имя матроса морской пехоты Александра Позынича, погибшего в ходе поисково-спасательной операции в Сирии в ноябре 2015 года, рушится, стало известно в апреле 2016 года. На тот момент здание было признано аварийным уже около 10 лет.

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