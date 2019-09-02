Неприметное возвращение главы: в Чувашии сравнивают фотографии «до и после»
Чебоксары, 2 сентября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В Чувашии с интересом наблюдают за возвращением из длительного, трёхнедельного, отпуска главы республики Михаила Игнатьева, который не присутствовал на главном политическом событии месяца — 550-летии Чебоксар. При этом в последний отпускной день, 31 августа, он провёл первое совещание перед началом нового учебного года. В интернете между тем сопоставляют фотографии руководителя региона из серии «до и после» отпуска, который последовал практически сразу после операции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Возвращение Михаила Игнатьев получилось неприметным. На официальном портале сообщалось, что 31 августа он «проинспектировал ход строительства спортивных объектов Чувашского кадетского корпуса». 2 сентября провёл еженедельное совещание, информационным итогом которого стали две новости — при этом пресс-служба скромно не озаглавила, что планёрку проводил глава региона. И принял участие в открытии новой школы в Волжском-3 на 1100 мест. 3 сентября он планирует принять участие в открытии детсада в селе Урмаево Комсомольского района.
Интерес у общественности вызывает даже не то, что он делает, а как выглядит и как говорит: в интернете стали сопоставлять доотпускные и постотпускные фотографии Михаила Игнатьева, высказывая мнение, что за три недели тот «похудел конкретно», но ему «так больше идёт» и «даже помолодел». Отдельные пользователи предполагают, что причиной стал «спорт, спорт, спорт»: о том, что Игнатьев ведёт активный образ жизни, делая ежедневно несколько тысяч шагов, начиная утро «с зарядки», он заявлял ещё с момента прихода к руководству Чувашией, в 2010 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Игнатьев официально ушёл в «очередной отпуск» 12 августа, за неделю до старта праздничных мероприятий в честь 550-летия Чебоксар. Свой юбилей город праздновал всю неделю, а основные события прошли 24 августа. Примечательно, что глава республики на празднике не присутствовал, ограничившись протокольным видеопоздравлением.
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Отметим, что отпуск Игнатьева за все годы руководства республики был не только одним из самых длительных (три недели, по 31 августа), но и последовал менее чем через месяц после предыдущего: после внезапной или плановой (до сих никто не понял, потому что чиновники ухитрились запутать всех, в том числе запутавшись сами) операции, о которой в прессе впервые заговорили 19 июля. Где он провёл отпуск, чему ранее его пресс-служба посвящала несколько новостей с фотоиллюстрациями, теперь не разглашается. Официальную версию заменили слухи: по одной из версий, он находился на реабилитации за пределами России. По другой версии, провёл отпуск в одном из регионов России.