Лос-Анджелес, США, 2 сентября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Мэл Гибсон исполнит роль Одиссея в предстоящей экранизации известной поэмы Гомера. Об этом 1 сентября сообщил портал Full Circle Cinema.

Цитата из к/ф «Неудержимые 3». реж. Патрик Хьюз. 2014. США, Франция, Болгария, Германия Мэл Гибсон

Производством картины займется кинокомпания Warner Bros., сценарий к фильму написали Энн Пикок («Хроники Нарнии») и Джереми Доннер. Согласно синопсису, повествование начнется с момента, когда Одиссей возвращается на родину, находящуюся в руинах. На сегодня это вся информация о будущем проекте.

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Последней киноработой Мела Гибсона стала роль Джеймса Мюррея в фильме «Игры разумов» режиссера П. Б. Шемрана. Премьера картины в России состоялась 25 апреля 2019 года.