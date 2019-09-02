Лондон, , 12:52 — REGNUM Режиссер Эдгар Райт выложил в сеть первые кадры со съемок предстоящего фильма «Прошлой ночью в Сохо». Изображения были опубликованы в Instagram кинематографиста.

https://www.instagram.com/p/B1zf19xJDmX/

На одной из фотографий запечатлена актриса Томасин Маккензи («Не оставляй следов», «Хоббит»), выражение её лица, с выкрашенным в черный цвет пространством глаз, выражает испуг. Согласно имеющейся информации, картина будет представлять собой психологический триллер.

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Эдгар Райт известен зрителям по работе над такими фильмами, как «Малыш на драйве», «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые». Ожидается, что премьера «Прошлой ночью в Сохо» состоится в сентябре 2020 года.

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