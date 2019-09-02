Хабаровск, 2 сентября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Обильные осадки создали новую паводковую угрозу для юга Хабаровского края. Районы южнее Хабаровска ожидает новая волна паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926

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Новая волна паводка спустится по реке Уссури, собрав водные массы Китая и из малых рек после обильных дождей. Сильнее всего пострадают Вяземский район и район им. Лазо. Уровень Уссури там превысит опасные значения. По данным МЧС, вода подтопит пойму на 1 — 2,5 метра, зальёт автодороги, пострадают линии связи, линии электропередач, сельхозугодья.

Как сообщало ИА REGNUM, ухудшается паводковая обстановка в Комсомольске-на-Амуре, уровень Амура у города сегодня стал выше ещё на 13 см., достигнув отметки 753 см. Опасным значением считается 650 см.