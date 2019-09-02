Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:10 — REGNUM Уровень Амура у Комсомольска достиг отметки 753 см., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Паводок в Амурской области Kremlin.ru

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В городе Юности затоплена набережная и более 80 жилых домов. За сутки уровень Амура у Комсомольска вырос ещё на 13 см.

Как сообщало ИА REGNUM, гидрологи ухудшили паводковый прогноз для Комсомольска. С 4 по 9 сентября уровень Амура может превысить отметку 8 метров. Опасным значением для города считается уровень в 6,5 метра.