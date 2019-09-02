Москва, 2 сентября, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Монголию 3 сентября. Официальный визит состоится по приглашению президента Монголии Халтмагийн Баттулги, сообщатся на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава Российского государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

Также состоятся переговоры лидеров двух стран о дальнейшем развитии российско-монгольских отношений. Планируется подписать ряд межгосударственных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что визит Владимира Путина в Монголию специально приурочен к юбилею сражения на реке Халхин-Гол.

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