Тегеран, 1 сентября, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Объявить власти Ирана о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке могут в ближайшее время. Об этом, как передает телерадиокомпании IRIB, заявил 1 сентября глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, отказаться выполнять некоторые пункты соглашения Иран может уже 5 сентября, если европейские страны до этого времени «не примут необходимые меры».

При этом Зариф добавил, что представители Ирана и европейских стран продолжают переговоры по ядерной сделке.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа глава МИД Японии Таро Коно в ходе переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом заявил, что Ирану следует выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

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