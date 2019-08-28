Токио, , 02:41 — REGNUM

Ирану следует выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил глава МИД Японии Таро Коно в ходе переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом, сообщает пресс-служба японского МИД.

Коно выразил поддержку Японией «ядерной сделки» по Ирану. В связи с этим он потребовал от Исламской Республики вернуться к выполнению своих обязательств в рамках СВПД, а также воздержаться от мер по эскалации напряженности в регионе. В свою очередь Коно пообещал предпринимать все возможные усилия для снятия напряженности на Ближнем Востоке.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа с подобным заявлением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон. Он заявил, что Иран может возобновить диалог, вернувшись к исполнению своих обязательств по СВПД и отказавшись от «деструктивного поведения» в регионе.

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