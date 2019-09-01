Иерусалим, 1 сентября, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля открыли ответный огонь по приграничным целям в Ливане из-за ракетного обстрела территории своего государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на странице в соцсети Twitter.

Israel Defense Forces Израильские военные

«Мы (военные Израиля) открыли ответный огонь», — говорится в сообщении военных.

Отмечается, что военные позиции Армии обороны Израиля на севере страны были поражены противотанковыми ракетами, выпущенными из Ливана.

1 сентября пресс-служба Армии обороны Израиля на странице в соцсети Twitter сообщила, что в сторону израильского населенного пункта была запущена противотанковая ракета с территории Ливана.

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